Anne Tome 4 : Anne au Domaine des Peupliers

Au Domaine des Peupliers, la nouvelle demeure d'Anne, il y a tante Kate et tante Chatty, deux sympathiques veuves, le chat Dusty Miller, et surtout, Rebecca Dew, une grognonne au coeur d'or dont les réparties font notre joie. Il y a aussi la nature omniprésente, les vacances à Avonlea, avec Marilla, Mme Lynde, les jumeaux... et Gilbert Blythe, dont Anne est séparée et à qui elle écrit fidèlement.