Le Climat par les chiffres et pour tout le monde

Le 9 août, le groupe de travail n°1 du GIEC a publié dans le cadre du 6ème rapport de l'organisme un document de près de 2 000 pages, dont il est précisé qu'il a été rédigé par 751 auteurs émanant de 66 pays, qu'il cite plus de 14. 000 références et a pris en compte 78. 007 commentaires de gouvernements et d'experts. Un tel ensemble est évidemment illisible par quiconque. C'est pour remédier à cette lacune qu'a été écrit le présent opuscule dans le but de mettre à la portée de tous les quelques chiffres nécessaires pour pouvoir appréhender le domaine du climat. La tâche pourrait paraître impossible, mais elle ne l'est pas et après en avoir lu ce très court recueil, il devient possible à chacun de se forger sa propre opinion sur les multiples aspects que comportent le domaine du climat et des actes conduits en son nom. Christian Gerondeau est ingénieur polytechnicien et auteur de plusieurs ouvrages sur les questions environnementales. Il s'attache à lire TOUS les textes produits par le GIEC depuis sa création.