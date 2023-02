OEuvre composite, " Mélis-Mélos... " saute à cloche-pied de la prose à la poésie en toute liberté. Qu'il aborde le thème sensible de la violence d'un certain système éducatif ou s'empare d'une vision optimiste du monde, l'auteur donne un relief singulier aux souvenirs qu'il évoque et aux révoltes qu'il partage.