Mieux se concentrer. Les clés pour améliorer sa productivité

Bombardés d'e-mails, de SMS et de notifications en tout genre, cerné par les réseaux sociaux, votre smartphone et votre montre connectée... vous avez du mal à rester concentré plus de cinq minutes d'affilée ? Et cela vous épuise ? Découvrez des techniques simples à mettre en oeuvre et qui vous permettront : - d'améliorer vos capacités à rester concentré ; - de protéger votre cerveau du stress ; - d'augmenter votre efficacité au quotidien, dans la vie professionnelle ou à l'université ; - de faciliter grandement votre gestion du temps ; - de vous faire gagner un temps fou ; - de faire durer vos périodes de productivité.