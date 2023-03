Mon cours de cuisine. En pas-à-pas

Les recettes du quotidien demandent de la simplicité, de la rapidité et de la variété : ce livre a été conçu pour répondre à ces 3 exigences. Chaque étape est illustrée par une photo de geste pour ne jamais être pris au dépourvu ! Vous trouverez plus de 200 recettes de l'entrée au dessert, en passant par les sauces, et les goûters, ainsi que des pages techniques pour maîtriser la découpe d'une viande ou le pochage d'un poisson. Alors mettez votre tablier et cuisinez !