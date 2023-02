Anti-manuel de l'épargnant. D'après les fables de La Fontaine

Epargnez grâce aux conseils de Jean de La Fontaine Vous allez être surpris ! Les fables de La Fontaine, bien qu'enseignées dans les écoles, sont loin d'être des contes pour enfants. On est même étonnés de voir à quel point les " morales " de ces fables sont utiles pour s'initier aux choses de l'argent. Sur les 243 écrites par La Fontaine nous en avons retenues 40 qui sont autant de leçons de pédagogie très éclairantes pour placer son argent, investir en immobilier, préparer sa retraite, éviter les pièges des fausses promesses... A la lumière de ces fables et de sa longue expérience professionnelle, s'appuyant sur de nombreuses anecdotes personnelles, l'auteur nous livre un véritable guide utile à tous, sans concessions, quitte comme l'écrit La Fontaine à bousculer " des légions de menteurs ". Ces fables sont tellement réalistes qu'on finirait par croire qu'elles ont été imaginées pour instruire les épargnants ! On pense bien sûr à " la cigale et à la fourmi ". Vous allez être étonnés par " le dauphin et le singe ", " Le cochet, le chat, le souriceau ", " La tortue et les deux canards ", " Le loup et le renard" , " Le chameau et les bâtons flottants" et bien d'autres encore ! Vous découvrirez aussi que bien de nos expressions courantes nous viennent de ces fables. Une talentueuse artiste, Audrey Duquesne, illustre quelques-unes de ces fables emblématiques.