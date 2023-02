Loup, un héros (pas) comme les autres ?

Une histoire drôle et moderne mettant en scène un héros inhabituel ! Lorsque Loup parcourt les ouvrages de la bibliothèque, il ne trouve aucun héros qui lui ressemble. Il n'est ni fort, ni beau, ni puissant ! Mais lorsque d'autres personnages - un bûcheron, une chevaleresse, un prince - viennent lui demander de l'aide, Loup se montre attentif, gentil, intelligent... Ses qualités ne sont-elles pas également celles d'un héros ? Un album qui met en avant des valeurs et des qualités différentes, propres aux héros et héroïnes des temps modernes !