Manuel de code et de compréhension

Le manuel CP de la nouvelle méthode de lecture Lili et Paco pour un enseignement explicite et structuré du code et de la compréhension. Grâce au fabuleux voyage de Lili et Paco, l'apprentissage de la lecture devient plaisir et prend du sens pour tous les élèves I Ce texte support pour la compréhension orale devient peu à peu un texte que les élèves lisent seuls. Cette méthode fait le lien entre la recherche et les pratiques du terrain et intègre toutes les dimensions de la lecture. LE CODE : un enseignement systématique et explicite des CGP, avec un rythme d'apprentissage soutenu - Une progression basée sur la fréquence, la consistance et la simplicité graphémique - Deux graphèmes par semaine avec alternance voyelle et consonne pour combiner rapidement - Pour chaque graphème, lecture de syllabes, de mots, de courtes phrases puis d'un texte décodable reprenant les mots-outils de la semaine - En fin de période, des pages de révisions soutiennent l'apprentissage LA COMPREHENSION : un apprentissage explicite et structuré à partir d'un texte écrit pour la méthode et autour de 5 stratégies de compréhension - En périodes 1 et 2, la lecture est prise en charge par l'enseignant, les élèves écoutent et découvrent une histoire pleine de surprises et de rebondissements ! A partir de la période 3, les élèves lisent progressivement seuls des passages de l'histoire - En fin de période, des textes d'ouverture à d'autres genres sont proposés - Le travail de la compréhension se fait à l'oral pour engager la réflexion des élèves, collectivement ou en atelier avec des élèves de niveau homogène - Les élèves apprennent à se questionner sur un texte, interagir et argumenter grâce à des stratégies