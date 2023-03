Ça t'apprendra

La course à l'excellence se paye au prix fort... Teddy Crutcher, enseignant du prestigieux lycée privé Belmont, ne recule devant rien pour que ses élèves atteignent l'excellence. Il vient de recevoir le titre de Meilleur professeur de l'année. Sa femme serait fière de lui - même si cela fait bien longtemps qu'elle n'a pas donné signe de vie. M. Crutcher tient à pousser ses élèves sur la voie de l'excellence et rien ne pourra l'en empêcher. Pas même les cadavres de ses collègues fraîchement retrouvés dans le campus, pas même Zach, cet élève brillant qui s'intéresse d'un peu trop près à sa vie privée. Qu'on se le dise, tous ceux qui se mettront en travers de son chemin risquent fort de le regretter... " Un roman captivant, rythmé et merveilleusement sombre. " B. A. Paris " Samantha Downing entraîne ses lecteurs dans les couloirs labyrinthiques de la Belmont Academy : le genre d'endroit où tout le monde est suspect et où on ne sait plus à qui se fier. Un thriller psychologique glaçant. " Megan Miranda " Samantha Downing n'a pas fini de nous surprendre. Avec Pas de secrets entre nous, elle plaçait déjà la barre très haut, mais elle se surpasse avec cette intrigue machiavélique, servie par une écriture au vitriol. " Sarah Pinborough