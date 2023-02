Management des entreprises. De l'élaboration de la stratégie au développement de la transversalité

Rédigé par une équipe de 17 enseignants-chercheurs, cet ouvrage de management des entreprises repose sur une idée simple : l'entreprise est un organisme vivant. La pédagogie déployée permet un pas à pas pour s'approprier le concept, la démonstration, et les développements des spécialistes du sujet. Chaque chapitre est introduit par une citation et par son objectif dans l'apprentissage du management de l'entreprise. Il propose également des définitions utiles, des exemples parlants, des schémas clairs, une synthèse, un QCM, un exercice d'application, mini-cas illustratif. Par ailleurs, des repères visuels jalonnent l'ouvrage afin d'assurer une lisibilité optimale aux différents concepts. Il s'adresse à la fois aux étudiants en formation initiale (Bachelor, Master en sciences de gestion et du management), aux auditeurs de la formation continue (MBA, en formation intra- ou inter-entreprises), aux entrepreneurs issus de toutes disciplines (ingénierie, sciences dites dures, notamment), aux managers en poste.