Je ne veux plus aller à l'école. Entre refus, phobie et décrochage : Comprendre pour mieux aider son enfant

Tout faire pour ne pas compromettre l'avenir de vos enfants Depuis la crise sanitaire, Thierry Delcourt observe une augmentation conside ? rable d'enfants qui ne veulent plus aller a` l'e ? cole, non pour des proble`mes de violences, de racket, de harce`lement, mais pour des motifs bien plus futiles : par opposition, re ? volte, paresse, pre ? sente ? isme sous substance illicite, confort, ou opportunisme quand les adolescents profitent du rela^chement des re`gles des parents et des e ? tablissements scolaires. Cela pose un grave et tre`s actuel proble`me de socie ? te ? , d'e ? ducation, de sante ? , de souffrance et d'avenir pour ces enfants. Parents angoisse ? s, enseignants de ? soriente ? s, psys de ? borde ? s par ces situations, ce livre concret, accessible, s'adresse a` eux. Il a pour but de les e ? clairer sur le sens et la fac ? on d'aborder ces refus et blocages qui conduisent a` une de ? scolarisation, et a` terme, a` l'e ? chec scolaire. Chaque chapitre renvoie a` une situation, son motif et l'aide a` apporter. Il est suivi d'un paragraphe de conseils concrets (dire et agir).