Pimo & Rex. Epouse-moi si tu peux !

L'un, aspirant écrivain, grand et maigre, est dévoré par une multitude d'angoisses existentielles et, surtout, celle de la page blanche. L'autre, est un robuste épicurien, jamais en panne d'inspiration pour concocter un plat réconfortant pour ceux qu'il aime. Et, comme les contraires s'attirent, Pimo et Rex sont les meilleurs amis du monde. Et des collègues de travail : dans la vie, ils sont chevaliers, ce qui consiste globalement à dévaler des bois magiques sur leurs fidèles destriers à la recherche d'une quête... eh bien chevaleresque : libérer une muse réfractaire, emprisonnée par un mage noir qui s'essaye sans succès à la peinture abstraite, ou encore affronter un terrifiant suprabibliothécaire, prêt à tout pour récupérer un livre emprunté et jamais rendu... Mais, assez parlé boulot : Rex se marie avec Léo et compte bien oublier le temps de ce week-end de festivités monstres sorcellerie et autres soucis du quotidien ! Sauf que, les forces du mal ne prennent pas de jours de repos elles...