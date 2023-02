Les Médicis. Splendeur et secrets d’une dynastie sans pareille

La saga des sulfureux Médicis, sous la plume du grand Dumas. Ils ont donné deux reines à la France, deux papes à la Chrétienté... et Florence leur doit ses heures les plus glorieuses. Princes prodigieusement populaires, riches et puissants, grands mécènes, les Médicis ont durablement marqué leur temps. Depuis l'avènement de Côme l'Ancien, le "Père de la patrie" , au début du XVe siècle, jusqu'à l'extinction de la lignée avec la mort de Jean-Gaston en 1737, leur histoire n'est que révoltes, exils, assassinats, trahisons, jeux de pouvoirs et amours violentes... Digne des meilleurs romans, elle inspire la verve de l'historien Dumas. Et l'histoire selon Dumas est une histoire où le sang coule, des complots se trament, des têtes tombent... La troisième édition d'un ouvrage plébiscité par la critique - "Des destinées saturées de sang et de sexe, au nom de Dieu, du pouvoir ou de l'art... De quoi chatouiller la plume docte et bondissante de l'auteur des Mousquetaires. Un livre à offrir à tous les passionnés d'histoire, d'ingénieuses manoeuvres politiques, d'art et de ragots ! " (Le Point) - "Cette chronique des Médicis et de leur influence sur les arts prend la forme d'une fresque que Dumas, guide intarissable, nous fait visiter au pas de course. Le lecteur et étourdi et ravi. Une belle redécouverte". (L'Obs) - "L'ouvrage le plus intelligent et le plus vif jamais écrit sur cette famille". (Dominique Fernandez, Académicien)