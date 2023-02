L'imagination au point mort, et après ? Le virus de l’interprétation

Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-para-margin-bottom : . 0001pt ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 12. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; } Liée au dispositif sanitaire (Covid 19), la " disparition " des lieux de culture et d'arts, peut être perçue comme un interdit qui ne concernait des " services ", mais relevait d'une mutilation politique de l'ensemble des membres d'une société et sa capacité à imaginer, à interpréter ou à rêver. Il nous appartenait de nous saisir de l'un des effets du dispositif d'urgence sanitaire mis en place à l'occasion du Covid-19, et de nous questionner sur "? la disparition ? " des lieux de culture et d'arts au prétexte qu'il n'y avait là que services "? inessentiels ? " et "? inutiles ? " comme il fut argué. Au vrai, au-delà des conséquences immédiates de la disparition de ces pratiques artistiques et culturelles, l'interdit qui s'appliqua à ces endroits aura concerné le rapport à l'imaginaire qui se donne comme un fondement des constructions et des inventions du champ sociétal. Aussi, l'interdit qui pesait sur "? la société du spectacle ? ", en ces temps de pandémie, ne concernait pas seulement un ensemble de "? services ? ", mais il relevait bien davantage d'une mutilation politique qui concerne l'ensemble des membres d'une société et sa capacité à imaginer, à interpréter ou à rêver le monde, via les oeuvres et leur lieu d'exposition. C'est bien cet enjeu-là qui sera traité dans ce nouveau numéro d'Incertains Regards. C'est bien cette articulation - ou la relation entre arts, rêve et politique - qui est questionnée.