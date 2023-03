Contre violence. Ou La résistance à l'Etat

Réédition d'un des classiques de Françoise d'Eaubonne, femme de lettres et militante à l'origine de l'écoféminisme, avec une préface inédite d'Isabelle Cambourakis. Dans cet essai initialement publié en 1978, elle pose les bases d'une résistance non- pacifique à l'Etat, seul moyen selon elle de répondre à la violence exercée par l'Etat. Sa réflexion, historique, philosophique et féministe, s'appuie notamment sur les actions de guérilla urbaine menées par la R. A. F. en Allemagne et les tortures infligées à Ulrike Meinhoff, nous invitant à réfléchir au recours à la violence, à la non-violence mais également à la place des femmes dans ces mouvements cherchant à contrer le terrorisme d'Etat et à la réaction des médias de l'époque face à leur implication dans ces actions.