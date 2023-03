A Vuopio, en Laponie orientale, Elina a trois jours et trois nuits pour pêcher le seul et unique brochet de l'Etang du Pieu. Si elle échoue, elle sera condamnée. Or, un cruel génie des eaux règne sur les lieux. Elina n'a d'autre choix que de pactiser avec les dangereuses forces surnaturelles des marais. Pendant ce temps, l'inspectrice Janatuinen enquête sur un meurtre étrange qui la mène à Elina. Avec l'aide d'excentriques locaux, les deux femmes devront s'associer pour survivre. La pêche au petit brochet, roman virtuose et drolatique, renouvelle la délicieuse folie qui a fait le succès de la littérature finlandaise.