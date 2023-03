Ressemblance à haut risque ; Un mystérieux allié ; Mission protection

Ressemblance à haut risque, C. J. Miller Depuis le meurtre de sa soeur, dont le corps a été découvert dans les Appalaches, Nathan, agent du FBI, traque sans relâche son assassin, un tueur en série que la police a surnommé "le chasseur" . Arrivé sur les lieux d'un nouveau crime, il est accueilli par Autumn, la jeune femme qui a découvert la victime au cours d'une randonnée... Un mystérieux allié, Alana Matthews Dans le chalet perdu en pleine montagne où elle espérait passer un week-end tranquille, Tara est agressée par trois hommes - vraisemblablement des détenus en cavale. Mais, alors qu'elle est restée seule sous la surveillance de l'un d'eux, quelle n'est pas sa stupeur de le voir brandir un insigne du FBI et lui murmurer : "Si nous n'unissons pas nos forces, nous risquons tous les deux notre vie". Mission protection, Alice Sharpe Des cheveux de jais, et des yeux d'un bleu cobalt saisissant... A n'en pas douter, Sarah Donovan est une de ces beautés que l'on ne croise qu'une fois au cours d'une vie. Bien qu'immédiatement troublé par le charme magnétique de la jeune femme, l'inspecteur Nate Matthews le sait : il doit se tenir sur ses gardes. Car des menteuses, il en a côtoyé beaucoup au cours de sa carrière... Romans réédités