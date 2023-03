Un inconnu si sexy ; La brûlure des sens ; Le frisson du plaisir

Un inconnu si sexy, Lori Wilde Alors qu'elle passe la soirée dans un bar, Vanessa tombe sous le charme d'un homme à la présence magnétique. Parce que ce soir elle se sent audacieuse, elle l'invite à danser : elle sait qu'elle ne reverra jamais son inconnu sexy. Mais elle ignore que cet homme ne se trouve pas tout à fait par hasard sur son chemin... La brûlure des sens, Marie Donovan Sans quitter Adam des yeux, Bridget dégrafe son soutien-gorge, et cet homme qu'elle aimait en secret étouffe un hoquet en découvrant ses formes voluptueuses. Elle retient un soupir de plaisir. Les yeux brillant de désir avec lesquels Adam l'admirent à cet instant sont la plus grande des récompenses... Le frisson du plaisir, Lori Borrill "En ce qui concerne le sexe, rien ne vous fait peur ? " Carly hésite. Même si ses rêves sont émaillés de fantasmes où son collègue Matt a la part belle, la réalité est moins excitante. Raison de plus pour cocher "oui" . Car, si elle répond à ce test, c'est uniquement dans le but de laisser traîner les résultats sous les yeux de son troublant collègue... Romans réédités