Climat, crises : comment transformer nos territoires

Le manuel de solutions concrètes à destination des élus pour des territoires résilients et écologiques ! The Shift Project présente cette synthèse sur l'urgence climatique et ses conséquences concrètes sur la sécurité et le bien être sur les territoires. Cet ouvrage vise à illustrer l'impérieuse nécessité mais aussi la capacité des acteurs locaux d'engager des transformations pour rendre leur territoire plus résilient en fonction de leurs spécificités : ? Villes ? Campagnes ? Métropoles ? Montagne ? Littoraux ? Outre-mer Chacun comprend une fiction de crises, une présentation des menaces pesant sur les territoires et une sélection de transformations à engager dès que possible par les acteurs locaux. Chaque transformation est illustrée sous force de dessins et de nombreux exemples concrets actuels sur les territoires français. Un poster résume visuellement les transformations à mener sur chacun des territoires.