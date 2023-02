Connie, la barbare. La nuit du Gloriole

Connie est la nièce d'un certain barbare (d'aucuns disent la fille illégitime du Cimmérien et d'une Hyrkanienne non moins célèbre). Elle quitte son pays désolé d'Hystéria pour vivre l'aventure à travers le monde Hyboirien... Ce premier volume de Connie, la barbare est composé de 4 chapitres : Le monastère de Salzikmu ; Le rituel de Gloriole ; L'ellipse de l'éclipse et C-Chozlà, le démon. Vous l'avez compris, Connie, la barbare, est un pastiche à peine dissimulé qui entraîne moult guerriers, démons, ogres et sorcières dans les aventures fantastiques d'un univers d'érotique-fantaisie, riche en humour, actions, et belles pépés. Ce volume est le premier d'une série de 3.