Une nuit au bout du monde. Entre les bras d'un milliardaire ; Une irrésistible attirance ; Une nuit bouleversante

Au bout du monde, une seule nuit de passion peut bouleverser toute une vie... Entre les bras d'un milliardaire, Robyn Donald Seule et sans moyen de quitter Londres pour rentrer en Nouvelle-Zélande, Siena pensait que sa situation ne pouvait être pire. C'était compter sans Nicholas Grenville, qui l'a abandonnée cinq ans plus tôt... et le seul à pouvoir lui permettre de rentrer chez elle. Mais avant cela, elle devra séjourner avec lui quelques jours à Hong Kong ! Une irrésistible attirance, Jennifer Rae Huit ans qu'Amy n'avait pas revu Luke, le frère de sa meilleure amie. Il l'avait fait rêver pendant tout un été, ensemble sur une île perdue au large des côtes australiennes... Mais cette nostalgie n'est rien comparée au choc que lui inflige le retour de Luke. Il est plus viril, plus imposant. Hors de question pourtant de céder au désir... Une nuit bouleversante, Andie Brock En rejoignant Orlando aux Caraïbes, Isobel avait un but : convaincre le milliardaire d'investir dans son entreprise. Elle était alors loin d'imaginer que cet homme lui ferait passer une nuit inoubliable. Une unique nuit de plaisir qui devait rester sans suite. Seulement, Orlando souhaite poursuivre leur aventure ! Mais Isobel reste interdite. Comment annoncer à cet homme qu'elle porte son enfant ? Romans réédités