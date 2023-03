Le piège du devoir ; Coup de foudre inattendu ; Un odieux dilemme

Le piège du devoir, Maureen Child S'engager avec une femme ?? C'est inenvisageable pour Reed, célibataire endurci. Pourtant, depuis que Lilah - la meilleure amie de sa défunte soeur et tutrice de Rose, sa nièce de neuf mois - est entrée dans sa vie, Reed est troublé. Dès lors, comment faire pour s'éloigner d'elle alors qu'ils partagent la garde de Rose ?? Coup de foudre inattendu, Sarah M. Anderson Depuis qu'elle a interrogé l'agent du FBI Thomas Yellow Bird au tribunal, Caroline n'a qu'une obsession : le revoir. Viril, séduisant et intègre, Thomas représente à ses yeux l'homme idéal. Et puis, elle a besoin d'une protection rapprochée après qu'un intrus s'est introduit chez elle quelques semaines plus tôt... Un odieux dilemme, Silver James "Vous hériterez de la fortune de Cyrus Barron à la condition de prendre son nom". Fou de rage, Kaden Waite craint d'avoir mal entendu. La décision de Kaden est prise : jamais il ne cédera. Pourtant, lorsque Pippa, sa petite amie, lui apprend qu'elle est enceinte, Kaden se retrouve face à un terrible dilemme. Car prendre le nom des Barron ne lui permettrait-il pas d'assurer l'avenir de son bébé? ? Romans réédités