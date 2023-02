" L'acceptation et le lâcher-prise " se veut un hymne à la paix, autant à la paix intérieure qu'à la paix dans le monde. Ce livre vous propose des moyens accessibles pour dissoudre les guerres en vous et autour de vous et pour apaiser les souffrances de vos blessures causées par l'abandon, le rejet, l'humiliation, le pouvoir, la culpabilisation, la trahison et la dévalorisation. Entre la résignation et la résistance devant les épreuves de la vie, il vous présente une troisième voie : celle de l'acceptation et du lâcher-prise. Loin d'encourager la passivité et l'indifférence, il vous guidera vers l'action juste sans offensives ni défensives parce que celles-ci ne contribuent qu'à nourrir la tourmente intérieure et à provoquer les conflits. Par des exemples d'expériences vécues et par des moyens simples et réalistes qui favorisent le lâcher-prise et l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, de vous-même tel que vous êtes et des autres tels qu'ils sont, cet ouvrage vous mènera pas à pas vers cet état de quiétude et de sérénité que nous cherchons tous à atteindre dans notre quête incessante de bonheur durable.