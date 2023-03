La Promesse d'une île

Larguer les amarres pour mieux se reconstruire... Alexis n'a plus rien à voir avec le jeune urgentiste passionné qu'il était : brisé par ses missions humanitaires, il a perdu goût à la vie et foi en son métier. Lorsqu'on l'appelle pour remplacer l'unique médecin généraliste sur l'île de Groix, en Bretagne, c'est à reculons qu'il s'y installe, ignorant tout des merveilleuses promesses que cette île lui réserve... Au contact de sa nature sauvage et de ses habitants haut en couleur, Alexis renoue avec le plaisir de vivre et un nouveau départ s'offre à lui... Dans ce roman où les destins cabossés se croisent et s'entraident, Sophie Tal Men célèbre les vertus de la solidarité et nous offre une parenthèse insulaire lumineuse et un moment de tendresse infinie. Un voyage bouleversant au coeur d'une île et des hommes.