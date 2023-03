Mais où est donc le temple du soleil ? Enquête scientifique au pays d'Hergé

Saviez-vous que, dans l'album On a marché sur la Lune, les indications de position, de vitesse et de durée correspondent à un plan de vol lunaire plausible ? Pour comprendre la science qui se cache dans les planches d'Hergé et mieux apprécier son art, menez l'enquête avec les auteurs. Découvrez les subtilités du "coup de l'éclipse", débusquez l'araignée sur la lunette astronomique du professeur Calys ou calculez l'impact d'un fumeur de pipe dans une fusée... Une merveilleuse balade dans l'univers d'Hergé et dans l'Univers tout court.