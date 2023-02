L'art de bouger. Guide illustré d'exercices à faire n'importe où et n'importe quand

Comment rester en bonne santé, perdre du poids, gagner en souplesse et en renforcement musculaire en pratiquant des exercices physiques à toute occasion, n'importe où, n'importe quand Vous voulez faire de l'exercice physique mais vous n'avez pas le temps ? Vous découvrirez dans ce guide illustré qu'il est possible pratiquer des exercices à tout moment de la journée et n'importe où. Que ce soit dans votre cuisine en préparant le repas, dans votre salle de bain en vous brossant les dents, dans votre salon, au travail, en utilisant une chaise, un coin de table ou une bouteille d'eau, Marion Aubert-Penfornis vous prodigue des conseils pratiques pour multiplier les occasions de vous faire du bien. En changeant de simples habitudes vous pourrez faire travailler votre corps au moins 30 minutes par jours, sans perdre de temps. Pour y arriver, pas besoin de bloquer une demi-heure tous les soirs, ni d'enfiler votre plus belle tenue de sport. Toutes les occasions sont bonnes pour mettre son corps en mouvement, renforcer son tonus musculaire, s'assouplir, perdre du poids et se sentir mieux. Vous avez deux minutes devant vous ? Alors vous n'avez plus d'excuse pour passer à côté d'une micro-séance de gym.