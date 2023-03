Incroyables histoires de la nature

Le recueil d'histoires Disney pour tous les enfants qui aiment la forêt et les animaux ! - 4 histoires de pirates, douces et faciles à lire. - 80 pages colorées et très illustrées. - Contient les histoires : Le Livre de la Jungle : Tête et bras, Vaiana : Une journée dans la jungle, Bambi : L'histoire du film, Pocahontas : Une petite bêtise Livre fabriqué et imprimé en France.