Secondes chances Tome 3 : Etre son havre de paix

Une simple rupture multiplie les armures... Keir Brodie est un avocat qui a de bonnes raisons de ne pas accorder sa confiance. Un an après que son fiancé ne s'est pas présenté à l'autel, la plaie est encore béante et douloureuse. Le travail l'a sauvé, mais un nouveau projet vient tirer la sonnette d'alarme : son plus fidèle client souhaite acheter une maison à un homme que Keir considère comme un menteur. La façade si bienveillante de Mitch ne fonctionne pas sur Keir, et il ne doit pas se laisser distraire par ces étincelles qui jaillissent lorsqu'ils sont ensemble. Ce n'est qu'une passion déclenchée par deux caractères totalement opposés. Et aucune passion ne vaut la peine de risquer son coeur, surtout pour quelqu'un qui ne cherche que des coups d'un soir. Leur projet commun met à mal les premières impressions de Keir. Tandis que la vérité et l'avocat se dévoilent peu à peu, Mitch l'aide à recoller les morceaux de son coeur d'une manière qu'il n'aurait pas soupçonnée. Pour confier à Mitch davantage que l'argent de son client, il lui faudra faire un immense saut dans le vide et faire confiance à un homme qui, Keir l'espère, ne le laissera pas attendre. #MM #Handicap #SantéMentale #Humour #ProximitéForcée #DifférenceD'Age Ce tome termine la série Secondes chances. ---- "Cette série m'a fait découvrir des endroits que je garderai toujours dans mon coeur". - Sheri (Goodreads) "Ce livre était fabuleux, mon préféré des trois (je sais, je sais, j'ai dit ça des deux derniers), mais celui-ci était si beau". - Rachel (Goodreads) "Chaque fois que je lis un des livres de Con Riley, je me dis que c'est le meilleur qu'elle ait jamais écrit et qu'il ne peut pas s'améliorer. Puis je prends le suivant et je suis à nouveau époustouflée". - Amanda (Goodreads)