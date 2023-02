Beaucoup trop de gens voient leur vie basculer en un clin d'oeil quand ils apprennent qu'ils sont atteints du cancer du sein. Le choc émotif, la souffrance physique et mentale, le bouleversement du quotidien, les traitements de chimio et radiothérapie de même que la chute complète des cheveux leur font parfois verser bien des larmes. Dans son désir sincère d'aider la personne affectée à passer au travers, l'entourage en subit souvent les contrecoups. Vingt-cinq survivants du cancer du sein nous livrent dans ces pages leurs témoignages poignants en posant un regard d'amour sur ceux et celles qui les ont accompagnés dans la souffrance comme dans la joie. Ces anges accompagnateurs sont un véritable baume sur leur vie pendant toute la durée de leur traitement, et ce, jusqu'à la guérison tant attendue. " 25 Nuances de Rose " propose des récits empreints de résilience, d'espoir, d'humanité et de relations uniques, parfois nées de l'adversité. Dans cet hommage aux proches aidants qui ont donné si généreusement dans l'ombre, vous découvrirez qu'à partir d'une situation qui échappe à notre contrôle naissent parfois de précieuses relations interpersonnelles qui ont un pouvoir de guérison insoupçonné.