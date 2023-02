Emotions. Stratégies pour développer l'intelligence émotionnelle chez l'enfant

Vous aimeriez aider votre enfant à mieux gérer ses émotions ? Alors ce livre est pour vous ! Comme les émotions sont des guides de la vie, il est important pour votre enfant de bien les comprendre et de les exprimer de façon saine. Cette boîte à outils vous permettra de naviguer avec lui à travers cette galerie riche et complexe qu'est celle des émotions grâce à des activités créatives d'introspection et d'analyse. Un ouvrage utile et sympathique qui sera à coup sûr une aide précieuse pour toute la famille !