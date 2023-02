Galeon. Le cheval qui aidait les autres

Galeon, cet artiste que nous avons vu grandir et accompagné dans ses aventures, se trouve dans une impasse, conséquence du grand trouble viral que connaît la planète. On requiert son concours pour sortir de leur enfermement des êtres malmenés par la vie. Au début, il doute puis, soutenu par une équipe passionnée, il parvient à soulager petits et grands, détenus et oubliés, tous perdus derrière leurs paravents de dérobades. Nous découvrons ici comment les animaux, avec leur sensibilité si particulière, parviennent à aider ceux qui se sont perdus à transporter leurs fardeaux comme leurs rêves, à se reconstruire.Galeon est un cheval ibérique, un andalou. Il est né à Valence, le 22 février 2007, dans l'élevage de José, d'un papa prestigieux, l'étalon Radiante, et d'une maman d'une grande beauté, aussi belle que douce, Paloma. On le retira trop vite à sa mère qui ne put l'allaiter assez longtemps. Cruauté pour elle, cruauté pour lui. Pourquoi ? Il ne saura jamais la raison de ce sevrage brutal. José était parti, son affaire rachetée, et certains imbéciles ne jugèrent pas ce poulain digne de vivre...