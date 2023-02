Médecins courageux contre big Pharma et ses vaccins Covid-19

Le docteur Peter McCullough est un héros de notre temps et de tous les temps. Quand le monde s'est effondré à cause de la pandémie de COVID-19, il a pris la tête des 500 médecins qui ont sauvé le monde et a sauvé des millions de personnes grâce à ses recherches, mais aussi en étant personnellement au chevet des malades. Quand les agences de santé gouvernementales et les grandes entreprises pharmaceutiques n'ont pas fait leur travail et ont menti au sujet des médicaments repositionnés qui pouvaient mettre fin à la pandémie, il l'a fait à leur place, et les a dénoncées. Quand les journalistes et les rédacteurs en chef n'ont pas fait leur travail et ont lancé la plus grande campagne de propagande de l'histoire pour cacher les mensonges, il l'a fait à leur place, et a dit la vérité sur les vies perdues et l'immense lot de souffrances humaines. Au lieu de lui décerner un prix Nobel, tous ont essayé de le détruire.