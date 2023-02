Le mystère de l'auberge de l'oie bleue. Le meurtre dans le pré

" Vraiment ? Vous ne connaissez pas mon estimé employeur, Georges Florimont, pur concentré de génie et d'égo boursouflé ? Laissez-moi vous raconter l'une de ses plus savoureuses enquêtes... " Octobre 1968, quelque part dans le Gers... Ils sont treize. Treize inconnus rassemblés bien malgré eux dans cette auberge étrange où le temps semble s'être figé, tandis qu'un orage d'une violence inouïe dévaste les paysages vallonnés de la Gascogne. Une horloge comtoise qui égrène les heures, un douillet feu de cheminée et quelques verres d'eau-de-vie... Les convives trouveraient presque l'expérience pittoresque. Mais lorsque le corps sans vie de l'un d'entre eux est retrouvé au petit matin, plus personne n'a le goût de rire. Car l'évidence s'impose vite : l'homme est mort empoisonné. Le crime parfait ? Pas pour Georges Florimont, détective privé de son état, dont le hasard a voulu qu'il fasse partie des treize hôtes de l'Auberge de l'oie bleue. Entre ces murs de pierres battus par les flots nourris de la fin du monde, l'iconoclaste enquêteur entre en chasse. Avec au bout du chemin, une vérité au goût de sang. Alexandre Léoty est journaliste, auteur et romancier. Le mystère de l'oie bleue est son huitième roman. Chez TDO Editions, il a déjà publié Ni Dieu ni Diable (2018), Les ombres du Midi (2019), Le Tueur du canal (2020), Le Diable des Pyrénées (2021) et Les murmures de l'Apocalypse (2022).