Le crépuscule des justes

Entre deux missions sur une plateforme pétrolière, Roger Darmon prend pension à Sainte-Colombe-sur-l'Hers. Dans ce village, pendant l'Occupation, des Justes ont caché son père, François, un enfant juif dont les parents et la jeune soeur ont été avalés par la nuit et le brouillard. Vingt ans après l'armistice, François est pharmacien et sa femme est enceinte de Roger. La vie semble paisible mais... peu avant l'accouchement, François disparaît brutalement, sans explication. Personne ne comprend... Roger grandit dans le doute. Fait sa vie en essayant de ne pas y penser. Puis, rendu à un âge où l'ignorance du passé compromet l'avenir, il décide de se mettre en quête de ce père énigmatique en commençant ses recherches dans le village de son enfance. Sainte-Colombe et ses Justes, ses langues de vipères, ses hôtes généreux, ses haines recuites... Qu'est-il arrivé à François ? Avec une douce mélancolie et un style d'une belle maturité, Georges-Patrick Gleize parvient tout à la fois à dépeindre une époque, croquer des personnages et bâtir une intrigue captivante. Qu'est-il arrivé à François ? La réponse est au bout de ce voyage littéraire plein et délié.