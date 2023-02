Initiation au travail sur soi

Dans ce nouveau volume de la "Science de l'éveil spirituel", Selim Aïssel nous explique le travail prioritaire à réaliser sur soi pour évoluer. Il s'agit d'apprendre à repérer et à dépasser ses traits négatifs du caractère, comme la peur, l'orgueil, la vanité, la véhémence, l'avidité, l'égocentrisme, l'entêtement, la dépendance, le mensonge, l'inefficience, le désir de maîtriser, la paresse, le lunatisme, etc. Il nous explique aussi comment réaliser ce travail intérieur grâce aux méthodes expresses du Chemin, comme l'observation de soi, le rappel de soi, l'adoption d'attitudes nobles, la détente, l'exercice du stop, la spirale de la réalisation, la répétition mantrique, etc. Pourquoi ne pas tenter cette aventure, qui peut conduire toute personne sincère et authentique dans sa démarche à se libérer de ses souffrances et de ses illusions ?