Elites Tome 3 : Zone sous haute tension

Les lieutenants Mateo Solo Morgan et Grant Panther Hughes approchent de la fin de leur formation au sein de la NAFTA, ce programme d'élite qui regroupe les plus grands pilotes de chasse au monde. En arrivant, la seule chose qu'ils voulaient était de gagner, d'être le meilleur. Désormais, tout a changé. Ils sont tombés amoureux. Le premier était imprévisible et incapable de s'empêcher de repousser les limites. Le second ne savait que de suivre scrupuleusement les règles. Ensemble, ils ont en quelque sorte trouvé un équilibre. Là où leur carrière était auparavant leur unique préoccupation, ils envisagent maintenant un avenir à deux. Mais comment cela pourrait-il fonctionner ? Après la remise des diplômes, ils risquent d'être envoyés à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Leur amour touche-t-il à sa fin ? #MM #Militaire #Aviation #Sexy --- "Voilà un tome efficace, sexy, avec de l'action, mais aussi avec des moments plus doux, où les deux hommes montrent un autre visage. Trois mots pour terminer ? La suite, pleaaaase !! " Zaza - Goodreads