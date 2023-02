Judith ou les amours résistantes. Rébellion au coeur

En prenant cet avion pour New-York, Joachim ne sait pas que ce voyage va l'amener loin dans ses souvenirs. Ceux d'une vie d'homme où la petite et la grande Histoire se mélangent. D'un village du sud de l'Espagne au début de la guerre civile jusqu'à la Résistance toulousaine, "Judith" est l'histoire d'un homme qui essaie de continuer à vivre, à aimer dans un contexte qui lui échappe, qui à travers ses choix va prendre part à des conflits de chaque côté d'une frontière, intégrer un réseau de résistants et être à l'origine d'un célèbre mystère, celui de "la Judith du Caravage" découverte à Toulouse. L'histoire de Joachim est celle d'hommes et de femmes que la barbarie des autres force à faire des choix qui les dépassent, qui ont fui une guerre fratricide, que l'on a mis dans des camps et qui se sont battus pour ne pas y retourner. Joachim pourrait être n'importe lequel de ces immigrés espagnols. Son histoire est un roman mais les événements qu'il traverse sont tous des faits historiques. De la prise de Grenade à la Retirada. De l'Occupation à la Résistance, jusqu'à la libération de Toulouse le 19 août 1944.