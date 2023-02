Le talisman cathare

Dans le Périgord tourmenté du XIIIe siècle, Bernard de Cazenac, Seigneur de Castelnaud, et sa femme, Alix de Turenne, vivent un amour enfiévré. Bernard porte au cou une chaîne de fer qui traverse un bijou d'argent. Une petite boite gravée de signes kabbalistiques que son aïeul a ramené d'Orient. Nul ne sait ce qu'elle contient et elle ne devra être ouverte... que lorsque l'espoir ne sera plus permis. Alix est grande, belle et brune. Peut-être un jour sera-t-elle tentée par la paix cathare ? ... En attendant cette improbable conversion, elle sait se montrer impitoyable dans un pays agité d'intolérances religieuses. Cathares et catholiques peinent à se comprendre... Et Simon de Montfort, à la tête de l'armée croisée, finit par porter la mort en Occitanie. Massacres, conversions, bûchers, trahisons... Bernard de Cazenac, tant mal que bien, survit... Est-il temps d'ouvrir le talisman ? Luc Aubarbier peint avec maestria le temps lyrique et cruel qui vit le catholicisme venir à bout des cathares, et l'Occitanie être rattachée au Royaume de France. Une épopée héroïque, façonnée de hauts sentiments et sur laquelle souffle puissamment le vent de l'Histoire.