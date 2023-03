En Albanie, la dure loi du Kanun régit le destin des habitants dans le nord du pays. Selon ce code, quiconque voit un membre de sa famille tué peut " reprendre le sang " d'un proche de l'assassin. C'est cette règle qui pousse Irina et Eva à venger la mort de leur mère. Mais l'ennemi n'est autre que Zoltan Berbec, redoutable chef d'un réseau maffieux. Pour les deux jeunes soeurs, le combat est inégal. Alors qu'Eva est capturée, Irina s'échappe et devient Skander, une Vierge Jurée. En prêtant serment, elle embrasse le destin de ces femmes albanaises qui prennent l'identité d'un homme et peuvent ainsi porter les armes. Le glas de la vengeance a sonné. Une traque impitoyable s'engage alors à travers les Balkans. A propos de l'auteur Jean-Christophe Boccou vit en Bretagne où il travaille comme musicien professionnel depuis une trentaine d'années. La Vierge jurée - prix du suspense psychologique 2021 présidé par Claire Favan - est son premier roman. "Une plume addictive et acérée pour cette nouvelle voix du polar. A découvrir de toute urgence". Claire Favan "Fascinant, passionnant, terrifiant. A lire absolument. " Ouest-France " Un livre [... ] d'une grande puissance, à la fois narrative et poétique. " 20 minutes " Un premier roman convaincant, noir et efficace de la première à la dernière ligne. " Magazine Sillages