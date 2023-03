La somme de toutes nos larmes

"Nous étions fiers autrefois. Fiers et heureux que notre pays devienne la première république noire des temps modernes. Et aujourd'hui, qui sommes-nous ?? " Près de vingt ans après les faits, Nylah Dévereaux, agente de sécurité dans un supermarché de Montreuil, retrouve son frère Zéphyr, qu'elle croyait mort dans le massacre de leur famille par quatre Casques bleus en Haïti. Ensemble et déterminés, ils vont partir en chasse et assouvir leur soif de vengeance. Une vengeance teintée de sang et de magie noire. A quelques encablures, un prêtre est retrouvé errant nu et désorienté. Des traces de drogue dans son sang révèlent qu'il a été victime d'un rite vaudou qui l'a transformé en zombi. Rapidement, le capitaine de police Hugo Pétrie remonte la piste d'un tueur sorcier dans une enquête qui le conduira de Paris aux bas-fonds de Port-au-Prince. Dans un pays consumé par les larmes et la violence, sur fond de corruption, de sorcellerie et d'ingérence étrangère, les deux traques vont se percuter jusqu'au final, étourdissant. A propos de l'auteur Jean-Christophe Boccou est batteur professionnel et organisateur de spectacles. Il vit à Brest. La Vierge jurée, son premier roman, a été récompensé en 2021 du prix du Suspense psychologique Ca m'intéresse/Histoire.