Un honnête homme

Une petite bourgade de province, ses notables, ses domestiques et sa rumeur. Charles Bovary, un jeune homme mal assuré, vient s'y établir à l'issue de ses études, suivant docilement la voie que sa mère a tracée pour son fils unique. Il épouse en premières noces une femme plus âgée que lui et richement dotée. Mais, en âme sensible et dévouée, Charles rêve de grand amour et veut fonder une famille. Dans un exercice virtuose, l'auteure réécrit l'histoire de Madame Bovary du point de vue de Charles et dresse le portrait d'un homme, au XIXe siècle, qui peine à remplir le rôle que la société lui a assigné. Différent et vulnérable dans les sentiments qu'il exprime, dans la place qu'il donne à l'amour et au désir, Charles Bovary émerge d'entre les lignes du récit conté par Isabelle Flaten comme un homme de notre temps.