Issues toutes les deux de la culture populaire et de la contre-culture, la bande dessinée et la musique rock et dite "pop" au sens large, entretiennent depuis longtemps des rapports étroits et féconds. L'exposition " Rock ! Pop ! Wizz ! Quand la BD monte le son " propose une plongée dans ces deux univers, pour afficher le dialogue permanent entre ces formes d'art, leur connivence et comment elles se nourrissent l'une et l'autre depuis plus d'un demi-siècle. A partir de janvier 2023 et au sein de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image d'Angoulême, elle rassemble plus de 50 dessinateurs venus de tous les pays, des centaines de pochettes de disques, et autant de planches originales. Sous forme de magazine, le catalogue reprendra une grande partie de l'iconographie de l'exposition, mais aussi des inédits, images, interviews ou textes d'acteurs à la croisée de ces deux mondes.