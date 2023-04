Rester en bonne santé avec la naturopathie

Les naturopathes se définissent comme des éducateurs de santé. Ce livre initie le lecteur aux principes de cette science du bien-être. Considérée comme médecine traditionnelle par l'OMS et reconnue comme "médecine non conventionnelle" par le Parlement Européen (résolution du 29 mai 1997), la naturopathie a pour but d'aider la personne à rester en bonne santé par une série de " bonnes pratiques " et une connaissance de sa physiologie. Complémentaire de la médecine classique, elle est tournée vers la prévention et la préservation. L'ouvrage en donne les clés.