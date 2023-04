Mieux communiquer grâce à la PNL

Comment s'épanouir et réussir sa vie personnelle et professionnelle ? C'est pour répondre à cette question fondamentale qu'a été conçue la programmation neuro-linguistique, ou PNL. Elle propose un modèle universel de communication et de changement pour agir sur soi-même et sur les autres avec précision, élégance et intégrité. Ce livre propose de découvrir les 7 techniques de base pour communiquer autrement grâce à la PNL.