Sortir de la boulimie - 4e éd.. Guide complet pour ceux qui en souffrent et aider les proches

Vous venez d'apprendre qu'un proche souffre d'un trouble du comportement alimentaire. Elle(il) est obsédé(e) par la nourriture et son poids est au centre de ses préoccupations. Le quotidien devient lourd, pesant, voire invivable. Vous avez tout essayé. Impuissant, vous le voyez souffrir tout en ayant parfois l'impression de souffrir autant qu'elle(lui). Vous vous posez des questions, vous ne savez plus quoi faire. Ce livre rédigé par une ancienne boulimique, psychologue et psychothérapeute, vous donne des réponses et propose des moyens concrets pour comprendre ce qu'il faut faire.