Le Monde que l'on porte

Après le succès de Mademoiselle Papillon, une saga familiale originale : l'histoire d'un clan de femmes puissantes Dans la famille de Rose, les femmes règnent. Ce clan joyeux possède sa légende et ses traditions. De mère en fille, elles sont accoucheuses. Le destin de Rose paraît tracé. Jusqu'à ce drame qui va la bouleverser. A quelques kilomètres de là, Ella se retrouve soudain allongée sur le sol devant ses élèves. Les jours passent et l'institutrice s'évanouit encore. Alors qu'elle tente d'élucider ce mystère, ses chutes répétées la poussent à faire ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. Deux femmes, deux voix, deux facettes d'une même histoire. Celle qui commence quand tout semble perdu. Alia Cardyn offre un récit lumineux sur la quête de soi et la poursuite d'un rêve. Parce que rien n'est plus puissant qu'une génération de gens heureux.