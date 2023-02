The Witchlands. Ttome 1, Truthwitch

A Witchlands, trois empires coexistent dans un climat belliqueux. Safiya est une Truthwitch, capable de discerner la vérité du mensonge. Un don aussi rare que puissant, et surtout dangereux. Car beaucoup seraient prêts à tout pour avoir ce pouvoir à leur service, surtout dans la noblesse à laquelle elle appartient.

C'est pourquoi elle doit garder ce don secret. Iseult, elle, est une Threadwitch, capable de percevoir les émotions et les liens qui unissent les personnes. Venant d'un milieu bien plus modeste, elle est pourtant la personne la plus proche de Safiya.

Alors, lorsqu'à l'aube d'une nouvelle guerre, un Bloodwitch - capable de traquer n'importe qui - découvre le don de Safiya, les deux amies décident de fuir. Dans leur quête de liberté, elles trouvent l'aide du prince Mérik, un corsaire las des guerres. Mais parviendront-elles à s'échapper assez loin ? Et à rester en dehors de la lutte entre les empires ?