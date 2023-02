Le chevalier fracassé

A Neuchâtel, principauté indépendante, on imprime les pamphlets et les libelles qui vont inspirer la Révolution de 1789. En attendant, le jeune et séduisant Alexandre-Joseph, mène une vie de bâton de chaise, jusqu'au jour où un meurtre accidentel le contraint à l'exil. Arrivé à Paris, manipulé par le lieutenant général de police, il est contraint d'espionner Mesmer, le médecin viennois à la mode, ainsi que madame de Vaupertuis dont le salon accueille les grands esprits de l'époque. Devenu le chevalier Vesperelli, Alexandre rencontre un vieux marquis passionné d'optique qui s'amourache de lui. Le jeune homme monte alors une affaire prometteuse et berce des rêves de fortune. Mais la prise de la Bastille et ses conséquences vont changer la donne : dans le monde nouveau qui émerge du chaos, quelle sera sa place ? Du cabinet du docteur Mesmer aux dépendances du marquis de Faverolles, du Panorama de Londres aux geôles révolutionnaires, ces tribulations du Chevalier fracassé (débauché, contrebandier et agent double) propose une folle équipée à travers la fin du XVIIIème siècle.