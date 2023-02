" Vous avez sans doute en tête la photo parue en première page dans tous les journaux, j'y apparais en princesse jardinière, longue robe et tablier, dans les mains les fameuses tomates rouges qui sont tombées à terre quand j'ai dû lever les bras mise en joue par la police armée. Je suis dans un jardin tout ce qu'il y de commun, et d'un coup je deviens l'icône terroriste, la fille aux tresses blondes qui abat le bourgeois sans état d'âme, la fille près de chez soi qui représente le mal. " Au fil d'un face à face subtil et sinueux, Elsa et Anton, deux êtres qu'apparemment tout oppose, vont se livrer à une exploration de leur passé, à commencer par celui d'Elsa, l'engagement révolutionnaire de sa jeunesse, sa cavale sous des identités diverses pour échapper à l'image qu'on lui a assignée. Revisitant les utopies des années 1968, sondant le travail du temps et la distance lucide qu'il instaure entre les événements et soi, Wanted est aussi une invitation au dépouillement et à la sérénité. Claire Delannoy est l'auteure de plusieurs romans, dont La guerre, l'Amérique (Goncourt du premier roman) et Méfiez-vous des femmes exceptionnelles.