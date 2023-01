The Good Life. Ce que nous apprend la plus longue étude scientifique sur le bonheur et la santé

L'Etude de Harvard sur le "Développement des Adultes" est l'étude continue la plus longue et la plus rigoureuse jamais réalisée sur le bonheur, la santé et la longévité : 724 individus étudiés pendant près de 80 ans. Dans ce livre, le directeur de l'étude, Robert Waldinger, et le directeur associé, Marc Schulz, font la synthèse de ces années de recherche pour répondre à des questions éternelles sur le bonheur et le bien-être humains. En cette période de grande incertitude, cet ouvrage associe les dernières recherches scientifiques à des trajectoires personnelles, des sagesses ancestrales et des outils concrets pour prouver qu'une vie véritablement heureuse n'est pas synonyme de réussite et de succès financiers, mais qu'elle est le fruit de nos relations et que nous avons en nous les clés de notre épanouissement et de notre résilience.